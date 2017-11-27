CARMEDYA.COM – Audi, gelecek için önem taşıyan alanlarda ‘data.camp’ adı altında bir eğitim programını devreye aldı. Programla, Audi çalışanlarına Udacity çevrimiçi platformu üzerinden veri bilimleri ve makine öğrenimi kursları verilecek.

Audi dijital otomobil şirketi olma yolunda

Dijital bir otomobil şirketine dönüşme yolculuğunda hız kazanan Audi, başlattığı “data.camp” adlı büyük veri ve yapay zeka odaklı ileri eğitim kampanyasıyla çalışanlarını dijital geleceğe hazırlıyor. Pilotlu sürüş, akıllı robotlar ve dijital mobilite hizmetleri gibi teknolojilerin gelişiminin temelini oluşturan bu kampanyanın en önemli unsurlarından biri de Audi’nin Udacity çevrimiçi platformu ile yaptığı işbirliği.

Audi, dijital geleceğe ilişkin alanlarda, BT becerilerinin hızla geliştirilmesinin rekabet gücü açısından kritik önem taşımasından hareket ediyor. Yapay zeka ve büyük verinin son derece önemli bir rol oynağını bu alanda data.camp girişimi bağlamında farklı iş birimlerinin ihtiyaçlarını sistematik bir şekilde analiz ederek, kapsamlı bir yetkinlik portföyü hazırlıyor.

Scrum ve Agile eğitimleri

Eğitim süreci, programcılık tecrübesi bulunmayan yeni katılımcılara verilen, veri analizinin temelleri gibi giriş seviye programlarla başlayıp, yapay zeka ve makine öğrenimi gibi konularda üniversite düzeyindeki kurslarla son buluyor. Büyük veri alanındaki eğitimler; ‘scrum’ yazılım geliştirme modeli, tasarım odaklı düşünme ve prototiplendirme gibi alanlar içeren ‘agile’ proje yönetimini de kapsıyor. Verilen tüm eğitimler, farklı işverenlerin ihtiyaçlarına göre şekillendiriliyor.

Udacity ile işbirliği

Audi, şirket içinde verilen eğitimin yanı sıra, harici ortakların uzmanlığını da sürece dahil ediyor. Otomobil üreticisi bu yolla Silikon Vadisi menşeli çevrimiçi bir platform olan Udacity’yi, kendi geliştirdiği yerinde eğitim formatlarıyla bir araya getiriyor. İlgili birimlerinden eğitmenlerin sorularını yanıtlayıp eğitim amaçlı projelerine destek olduğu katılımcılar, bu sayede Audi ile güçlü bir teknik bağ kuruyorlar.

Mezunlar Nano-diploma almaya hak kazanıyor

Katılımcıların kendi çalışmalarına ek olarak sunulan bu ileri eğiti kapsamında, “Audi öğrencileri” haftada 10 saat ders görüyorlar. Programı başarıyla tamamlayan çalışanlar, platformdan veri analisti veya makine mühendisliği gibi alanlarda “nano-diploma” almaya hak kazanıyorlar. Blockchain teknolojisi, üretimde optimizasyon için büyük boyutlu makine verisinin analizi, muhasebe süreçlerinde makine öğrenimi ve pilotlu sürüş moduna sahip otomobillerin geliştirilmesi, büyük verinin şirket içindeki başlıca kullanım alanları arasında yer alıyor.

Audi çalışanlarına yaşam boyu eğitim

Şirketin başlıca eğitim ve ileri eğitim kanalı olan Audi Akademi, birçok farklı format yoluyla Audi çalışanlarının yaşam boyu öğrenimini destekliyor. Yerinde eğitimi dijital eğitimle birleştiren karma öğrenim modeli, yalnızca büyük veri kapsamında değil, genel olarak giderek önemini artıran bir yöntem. Örneğin mobil öğrenim bağlamında çıraklar, tablet bilgisayarlarını kullanarak, edindikleri bilgileri diledikleri her zaman ve her yerde pekiştirebiliyorlar. Audi lojistikle ilgili pozisyonlarda görev

alan çalışanlarına sanal gerçeklik yardımıyla eğitim vererek, ambalajlama süreçlerine yönelik alıştırma yapmalarını sağlıyor. Başka ülkelerde görev alacak çalışanların dil eğitimleri ise, çevrimiçi topluluklar yardımıyla sağlanıyor.