CARMEDYA.COM – Audi bir ödül daha aldı. Marka sürdürülebilirlik konusunda BrandTrust tarafından yapılan Dayanıklılık Endeksi’nde diğer Alman otomobil markalarını geride bıraktı. Marka, 2015 yılında gerçekleştirilen önceki araştırmaya kıyasla yerini bir basamak yükselterek, birinciliği Tesla’dan devraldı.

Audi bir ödül daha aldı

Markaların gelecekte sürdürülebilirliğini ölçmeyi amaçlayan endeks, marka ve yönetim danışmanlığı şirketi BrandTrust tarafından gerçekleştirilen temsili bir araştırmayı temel alıyor.Değerlendirme kriteri olarak 10 “dayanıklılık göstergesi” kullanıldı. İki sene önceki araştırmanın sonuçlarıyla kıyaslandığında, Audi hemen hemen her kategoride puanını artırdı. Marka, geleceğin mobilitesini geliştirmek üzere çalışmayı sürdürüyor. Yeni Audi A8, bunlardan sadece biri.

Elektrikli otomobiller gelecek

Ingolstadt merkezli marka, önümüzdeki yıl Audi e-tron ile tümüyle elektrikli otomobiller çağının kapılarını aralayacak. Audi, 2025 yılına dek tüm segment ve konseptlerde 20’yi aşkın elektrikli ve hibrit otomobili ürün gamına katmayı planlıyor. Plana göre, Audi’nin tüm ürün gamının üçte biri bu tarihe kadar elektrikli otomobillerden oluşacak.