Audi’den Otonom Sürüş Kupası

CARMEDYA.COM – 2015 yılından bu yana sürücüsüz otomobil konseptine dikkat çeken Audi Otonom Sürüş Kupası, 1: 8 ölçeğinde otomobillerle gerçekleştiriliyor. Üniversitelere açık olan yarışma, robot bilimi, veri bilimi, yazılım mimarisi, yapay zeka ve bulut bilişim alanlarındaki genç yeteneklere ulaşmayı hedefliyor.

Audi bağımsız ve akıllı otomobiller piste çıkıyor. Yarışmanın 2017 ayağında ileri teknoloji ürünü, elektrikli model otomobiller piste çıkacak. Otomobillerde ultrason sensörler, üç boyutlu bir kamera, arka görüş kamerası ve NVIDIA tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir ekran kartı yer alıyor. Audi Electronics Venture GmbH Yazılım Geliştirme Araç ve Metotları Başkanı ve etkinliğin sponsoru olan Dr. Florian Knabl, otomobilleri şöyle tanımlıyor: “Model otomobillerde sensör sisteminin ve merkezi sürüş bilgisayarının kaporta altındaki yerleşim düzeni, gerçek otomobillerde kullanılanın aynısı.”

Üçüncü kez gerçekleştirilecek

Audi bağımsız ve akıllı otomobiller piste çıkıyor. Müsabaka sırasında ileri teknoloji ürünü model otomobillerin bağımsız bir şekilde engellerin etrafından dolaşmaları, kavşaklardan kazaya yol açmadan geçmeleri ve önlerindeki otomobil ile aralarında güvenli bir mesafe bırakmaları bekleniyor. Yarışmaya yeni eklenen bir kriter de, otomobillerin akıllı algoritmalar yardımıyla karmaşık trafik durumlarından çıkabilme becerileri. Karşıdan karşıya geçmeye hazırlanan yayaları bağımsız biçimde tespit edip duruma tepki verebilmek de, bu beceriler arasında. Bu yıl ayrıca trafik işaretlerine verilmesi beklenen tepkilerde de bir değişikliğe gidildi: Geçici trafik işaretlerinin de tespit edilip, HERE tarafından sağlanan dijital harita ile gerçek zamanlı olarak karşılaştırılması gerekiyor. HERE, dijital navigasyon haritaları ve konum bazlı hizmetler alanında hizmet veren dünyanın önde gelen yazılım şirketlerinden biri.

Kazanan takıma 10 bin Euro ödül

2017 Audi Otonom Sürüş Kupası’nın galibi, üç aşamalı olarak belirlenecek. Tamamlanması zorunlu olan ilk aşamada, model otomobillerin otonom bir şekilde verilen görevleri tamamlamaları gerekiyor. Ardından katılımcılar, geliştirdikleri teknik uygulamalar üzerine bir sunum yapacaklar. Üçüncü ve son aşamada ise, takımlar kendi belirledikleri bir görevi, en yaratıcı bir şekilde yerine getirmeye çalışacaklar ve bunun için bu yıl ilk kez yapay zekadan yararlanacaklar.

Üç aşamanın sonucunda en yüksek puanı alan üniversite ekibi 10.000 euro birincilik ödülünü kazanırken, ikinciye 5.000, üçüncü takıma ise 1.000 euro ödül verilecek.