Audi ATOM üretilecek mi? R8’den türetilen ATOM konsepti kuşkusuz basit bir supercar olarak ortaya çıkması bekleniyor. Model tasarımıyla dikkat çekiyor.

Audi ATOM üretilecek mi?

Bu model şu an için çizim halinde. Üretilmesi konusunda herhangi bir bilgi yok. Konstantin Pankratov tarafından çizilen bu fotoğraf gündeme bomba gibi düştü. Tasarımcı, düşüncelerini hiç paylaşmadı.

Ön uç tasarımı, yukarı doğru açılı dört halka ile gerçekten ilginç. Devamında keskin hatlı farlar, neredeyse çamurluklara kadar uzamış. Bunların yanında büyük çamurluklar modeli fazlasıyla heybetli görünüyor.