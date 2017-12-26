CARMEDYA.COM – Süper spor otomobiller tasarımları ve performanslarıyla ön plana çıkarlar. Peki bu otomobilleri daha çekici hale nasıl getirilir?

Ateşli otomobiller SUV tasarımıyla birleşirse

Carscoops ve Jennings Motor Group’un haberine göre modeller kağıt üzerinde yeniden tasarlanmış. Ortaya nasıl tablolar çıktı dersiniz? İşte 8 otomobilin son hali.

1-2017 Ford Mustang

Model Ecosport’un daha büyük hali gibi görünüyor. Model standart versiyondaki gibi kavisli hat tasarımını koruyor.

2- Alfa Romeo 4C

Model 4C versiyonunun yükseltilmiş versiyonu olarak görünüyor.

3- McLaren 720S

Otomobil asfalt halinden tamamen kurtulmuş. Yuvarlak hatlar akıcı tasarım algısını oluşturulmuş.

4- BMW i8

Elektrikli haliyle hatırladığımız otomobil, yüksek karoserle bambaşka bir yapıya kavuşmuş.

5- Aston Martin V12 Vantage

Ön ızgara standart versiyona göre bir hayli büyük tutulmuş. Büyük boyutları otomobili agresif kılmış.

6- Chevrolet Camaro ZL1

Robotik tasarım diliyle ortaya çıkan Chevrolet, bu haliyle de göze güzel görünüyor.

7- Ferrari 488

458’in Off Road hali fazlasıyla farklı görünüyor.

8- Honda NSX

Hibrit süper spor otomobil arazi karakteriyle de göz dolduruyor.