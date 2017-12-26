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Ateşli otomobiller SUV tasarımıyla birleşirse

Yazan Alper Güler -
4- BMW i8

CARMEDYA.COM – Süper spor otomobiller tasarımları ve performanslarıyla ön plana çıkarlar. Peki bu otomobilleri daha çekici hale nasıl getirilir?

Ateşli otomobiller SUV tasarımıyla birleşirse

Carscoops ve Jennings Motor Group’un haberine göre modeller kağıt üzerinde yeniden tasarlanmış. Ortaya nasıl tablolar çıktı dersiniz? İşte 8 otomobilin son hali.

1-2017 Ford Mustang

1-2017 Ford Mustang

Model Ecosport’un daha büyük hali gibi görünüyor. Model standart versiyondaki gibi kavisli hat tasarımını koruyor.

2- Alfa Romeo 4C

2- Alfa Romeo 4C

Model 4C versiyonunun yükseltilmiş versiyonu olarak görünüyor.

3- McLaren 720S

3- McLaren 720S

Otomobil asfalt halinden tamamen kurtulmuş. Yuvarlak hatlar akıcı tasarım algısını oluşturulmuş.

4- BMW i8

4- BMW i8

Elektrikli haliyle hatırladığımız otomobil, yüksek karoserle bambaşka bir yapıya kavuşmuş.

5- Aston Martin V12 Vantage

5- Aston Martin V12 Vantage

Ön ızgara standart versiyona göre bir hayli büyük tutulmuş. Büyük boyutları otomobili agresif kılmış.

6- Chevrolet Camaro ZL1

6- Chevrolet Camaro ZL1

Robotik tasarım diliyle ortaya çıkan Chevrolet, bu haliyle de göze güzel görünüyor.

7- Ferrari 488

7- Ferrari 488

458’in Off Road hali fazlasıyla farklı görünüyor.

8- Honda NSX

8- Honda NSX

Hibrit süper spor otomobil arazi karakteriyle de göz dolduruyor.

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

http://www.carmedya.com

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