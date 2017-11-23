CARMEDYA.COM – İngiliz devi Aston Martin DB11 Volante, yenilenmiş haliyle 2018 yılında sahalara geri dönüyor. DB11 Volante; Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle, 2018 baharında Türkiye’deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Aston Martin DB11 Volante üstünü açtı

İngiliz markası Aston Martin, üstü açık spor GT segmentinde DB11 Volante’yi görücüye çıkarttı. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle 2018 baharında Türkiye’deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanan DB11 Volante; yeni 4,0 litrelik çift turbolu 510PS V8 motoru bulunuyor.

İlk kez DB11 Coupe’de görülen yeni bağlı alüminyum gövde temel alınarak tasarlanan DB11 Volante; önceki nesline kıyasla daha hafif ve daha sağlam olarak geliştirildiğine değinildi. Yüksek performans ve çeviklik otomobilin karakterinin sportif yanını vurgularken, konfor ve geniş iç mekanı ise safkan bir grand touring otomobil olduğunun altını çiziyor.

Üç Aşamalı Güç Aktarımı

Otomobilin bu geniş kapsamlı hünerinin ardında yatan ise, Volante’nin üç aşamalı güç aktarımı ve şasi modları. Kulakçık kontrollü 8 vitesli otomatik şanzıman, sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde sürücü, otomobilin tepkilerini yol durumunu hava koşullarına veya kendi tercihlerine göre dilediği gibi ayarlama imkanı buluyor. Isıtmalı direksiyon gibi dört mevsim de üstü açık sürüş, arka koltukta yer alan ve Volante için bir ilk niteliği taşıyan ISOfix bağlantı noktaları yer alıyor.

Bordo, Siyah ve Gümüş Renk Seçenekleri

Görsel açıdan DB11 Volante; çarpıcı tek parça alüminyum kaporta ve inovatif ‘Curlicue’ aerodinamik özelliklerine ek olarak, ahşap veya karbon fiberden üretilmiş yeni arka koltuk detayları bulunuyor. Bordo, siyah gümüş ya da gri gümüş renk seçeneklerine sahip model, son derece estetik bir kumaş tavanı, cesur bir C formu oluşturan dramatik ultra ince stop lambaları ve dövme alaşımdan üretildiğinin altı çiziliyor.

Aston Martin’in Yeni Üstü Açık Otomobili: DB11 VOLANTE kumaş ve 8 katmanlı tavan, otomobilin sürücü ve yolcularını zorlu hava koşullarından ve gürültüden koruyor. Volante’nin katlanmış haldeyken kendi sınıfında en düşük yüksekliğe sahip olan tavanının açılması yalnızca 14 saniye, kapanması ise 16 saniye sürüyor. Tavan anahtar üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor. Hareket halindeyken saatte 50 kilometreye varan hızlarda ve gücü saatte 50 kilometreye varan rüzgarlarda kapatılabiliyor.

En Zorlu Hava Koşullarını Canlandıran Özel Test

Aston Martin’in Yeni Üstü Açık Otomobili: DB11 VOLANTE yaşam Döngüsü Dayanıklılık (LCD) testi kapsamında Aston Martin mühendisleri, dünyanın en zorlu hava koşullarını canlandıran özel test ortamlarında tavanı 100.000’den fazla defa açıp kapatarak, on yıllık kullanımı bir aya sıkıştırdılar. LCD testlerinden elde edilen sonuçlar, Death Valley çölü ve Kuzey Kutup Dairesinde Volante prototipleri ile gerçekleştirilen gerçek testlerle doğrulandı.