Aston Martin DB11 Volante Geri Dönüyor

CARMEDYA.COM – Lüks otomotiv markası İngiliz asıllı Aston Martin, üstü açık spor GT segmentinde iddialı modeli DB11 Volante’yi görücüye çıkarttı. Aston Martin Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar güvencesiyle 2018 baharında Türkiye’deki sahipleriyle buluşmaya hazırlanan DB11 Volante; yeni 4,0 litrelik çift turbolu 510PS V8 motoruyla dikkat çekiyor.

İlk kez DB11 Coupe’de görülen yeni bağlı alüminyum gövde temel alınarak tasarlanan DB11 Volante; önceki nesline kıyasla daha hafif ve daha sağlam olarak geliştirildi. Yüksek performans ve çeviklik otomobilin karakterinin sportif yanını vurgularken, konfor ve geniş iç mekanı ise safkan bir grand touring otomobil olduğunun altını çiziyor.

Üç Aşamalı Güç Aktarımı

Uyum içerisinde çalışan, kulakçık kontrollü 8 vitesli otomatik şanzıman, elektrik destekli direksiyon ve dinamik tork iletimi özelliğine sahip sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde sürücü, otomobilin tepkilerini yol durumuna, hava koşullarına veya kendi tercihlerine göre dilediği gibi ayarlama imkanı buluyor. Isıtmalı direksiyon gibi konfor ayrıntıları dört mevsim de üstü açık sürüş keyfi sunarken, arka koltukta yer alan ve Volante için bir ilk niteliği taşıyan ISOfix bağlantı noktaları, otomobilin çok yönlülüğünü vurguluyor.

Bordo, Siyah ve Gümüş Renk Seçenekleri

Görsel açıdan DB11 Volante, ahşap veya karbon fiberden üretilmiş yeni arka koltuk detaylarıyla zenginleştirilmiş. Bordo, siyah gümüş ya da gri gümüş renk seçeneklerine sahip.

Volante’nin katlanmış haldeyken kendi sınıfında en düşük yüksekliğe sahip olan tavanının açılması yalnızca 14 saniye, kapanması ise 16 saniye sürüyor. Tavan anahtar üzerinden uzaktan kontrol edilebildiği gibi, hareket halindeyken saatte 50 kilometreye varan hızlarda ve gücü saatte 50 kilometreye varan rüzgarlarda kapatılabiliyor.

Yeni Tavan Mekanizması, Aston Martin’in Kapsamlı Test Süreçlerinden Geçerek Dayanıklılığını Kanıtladı

Yaşam Döngüsü Dayanıklılık (LCD) testi kapsamında Aston Martin mühendisleri, dünyanın en zorlu hava koşullarını canlandıran özel test ortamlarında tavanı 100.000’den fazla defa açıp kapatarak, on yıllık kullanımı bir aya sıkıştırdılar. LCD testlerinden elde edilen sonuçlar, Death Valley çölü ve Kuzey Kutup Dairesinde Volante prototipleri ile gerçekleştirilen gerçek testlerle doğrulandı.