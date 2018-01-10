CARMEDYA – Lüks, egzotik bir araç alıyorsanız, ortalama bir Toyota’nın çıkaracağından daha fazla sorun çıkarabilir. Bu doğrultuda marka bazı araçlarını geri çağırdı.

Aston Martin araçlarını geri çağırıyor

Bu egzotik araçların yanmaları ise az rastlanır bir sorun değil. Ama eğer 2009-2016 arası Amerika’da üretilen bir Aston Martin’iniz varsa, satın aldığını kişi ile görüşmeniz fena bir fikir olmaz.

Bloomberg’in haberine göre Aston Martin Amerika’da üretilmiş olan 5000 aracını iki potansiyel problemden dolayı geri çağırıyor. İlki vitesin parka alındığında, aracın kayma riskinin olması; ikinci risk ise, batarya kablolarının alev alması. Etkilenen araçları arasında DB9, DBS, Rapide, Virage olması ile birlikte DB9 ve DBS’lerin coupe modellerinde de aynı sorun görülüyor. Çok sayıda araç geri çağırılıyor gibi görünmese de, Aston Martin’in geçen sene yalnızca 3,600 araç sattığını hatırlamak gerekir.

En ucuz Aston Martin aracın 100 bin dolardan pahalı olduğunu düşünecek olursak, aracın alev almaması veya yokuş aşağı kayıp bir yere çarpmaması araç sahipleri için çok daha iyi olacaktır.