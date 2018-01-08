CARMEDYA.COM – Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Hanil’in Tedarikçi Portalı Eğitimi’nde, hayata geçirdikleri SAP Dönüşüm Projesi olan Doruk hakkında bilgiler paylaşıldı.

Assan Hanil Endüstri 4.0 için düğmeye bastı

Otomotiv yan sanayinin önemli ana parça tedarikçilerinden olan Assan Hanil, tedarikçilerine yönelik olarak 14-15 Aralık tarihlerinde Luxor Garden Hotel’de Tedarikçi Portalı Eğitimi gerçekleştirdi. Tedarikçi portalı üzerinde yapılacak işlere dair eğitim ilgili bölüm sorumluları ve müdürleri tarafından verildi.

Assan Hanil’in tüm iş süreçlerini yeniden tasarlamak, süreçlerini dijitalleştirmek ve teknoloji çözümleriyle entegre etmek üzere yola çıktığı Doruk Projesi hakkında bilgiler veren Assan Hanil Bilgi Teknolojileri Müdürü Ediz Sarıkaya “Küresel oyuncu olmak isteyen bir şirketiz.

Simple Lojistik uygulamaları kullanılarak yapılan ilk proje

Assan Hanil’in mevcut ihtiyaçları ve gelecek hedeflerine ulaşması için güçlü bir teknolojik altyapı ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu doğrultuda, mevcut süreçler gözden geçirilerek, uçtan uca süreç yapılandırması için Doruk adını verdiğimiz SAP S/4 HANA 1610 Projesi’ne başladık. Doruk, Türkiye Otomotiv Sektörü’nde Simple Lojistik uygulamaları kullanılarak yapılan ilk projedir.” dedi.

Doruk’a SAP’den “Yılın Yeni Nesil Eğitim Ödülü”

Doruk hayata geçtikten kısa bir süre sonra, SAP Projeleri Ödül Töreni’nde “Yılın Yeni Nesil Eğitim Ödülü”ne layık görüldü.