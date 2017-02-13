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Apple Car İçin Hangi Tasarım Daha Uygun ?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Apple telefon sektöründen sonra otomobil işine de el attı. i-Car olarak isimlendirilmesi beklenen modelin tasarımı hakkında uzunca bir süre tartışılmıştı. Marka bununla ilgili bir çok prototip hazırladı. Testleri yapılan modeller gelecek vaat ediyordu.

Bunun üzerine NeoMan Studios ve ClickMechanic üzerine düşeni yaptı ve birkaç adet daha tasarım ortaya koydu. Bu tasarımları ise müşterilerin beğenisine sundu. Bu modeller Apple’ın geçmişinde yer alan ürünleri de anımsatıyor. 6 farklı tasarımdan izce hangisi daha başarılı?

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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