Amaç Daha Sportif Bir Bentley Bentayga

CARMEDYA.COM – Satış sonrası aktiviteler otomobil tutkunlarının en çok sevdiği işlemlerden. Bu sayede otomobil severler araçlarını istedikleri gibi tasarlayabiliyorlar. Çok az firma bunu orijinal bir modifikasyon firmasıyla anlaşma yaparak yapıyor. Çoğu yapılan bu etkinlikler orijinal olmayan malzemelerle tatbik ediliyor. Bunların içinde başarılı olan bir firma var ki adı ADV. Marka Bentley Bentayga için özel bir janta imza atmış. ADV05RMV2 olarak adlandırılan bu model, 5 kollu olarak geliyor. 22×10.5 inç ölçülere sahip sistem fazlasıyla estetik duruyor. İnce yanak lastikler ile oldukça sportif görünen model, müşterilere farklı renk seçeneklerini de sunuyor. Bu model hoşunuza gitti mi?