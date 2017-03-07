Alpine Geri Dönüyor

CARMEDYA.COM – Alpine, Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk seri üretim otomobili olan A110’un ilk gösterimini gerçekleştiriyor. Alpine’in hafiflik, çeviklik ve performans şeklinde özetlenebilecek zamansız ilkelerini bir araya getiren iki koltuklu bu spor coupé, A110 ‘Berlinette’ modelinin gerçek anlamda ruhunu taşıyor.

A110, Dieppe’deki Alpine fabrikasında üretiliyor ve Avrupa’da 2017’nin sonlarında pazara sunuluyor olacak. İngiltere ve Japonya’da ise 2018’den itibaren satışa sunulacak.

Alpine, spor otomobili segmentinde tek bir taahhüdü yerine getirmek üzere geri dönüyor: Sürüş Keyfi!

A110 sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı (opsiyonlar hariç) ile kelimenin tam anlamıyla ultra-hafif. Otomobilin kompakt boyutları (4178mm uzunluk, 1798mm genişlik ve 1252mm yükseklik), optimal ağırlık dağılımı (%44 ön/ %56% arka) ve düşük ağırlık merkezi sayesinde üst düzeyde ataklık elde edildi. Özellikle de Alpine’in nam saldığı 60’larda ve 70’lerde dağ yollarını tırmanırken gösterdiği ataklık işte bu sayede sağlandı.

Alpine’in kütlesi de aracın merkezi etrafında toplandı: örneğin yakıt deposu ön aksın arkasında ve motor da arka aksın önünde konumlandırıldı. Böylelikle sürücü kendisini otomobille adeta tek vücut gibi hissedebiliyor.

A110, Renault-Nissan İttifakı tarafından ortaklaşa geliştirilen 4 silindirli, 1.8 litrelik ve turbo şarjlı yepyeni bir motorla donatıldı. Alpine ve Renault Sport mühendisleri bu motoru Alpin’e özel hale getirdiler: bu amaç doğrultusunda özel hava girişi, turbu şarj, egzoz sistemi ve motor ayarı kullanıldı. Motorun maksimum gücü 185kW/252PS ve maksimum tork değeri de 320Nm. Tüm bu değerler sadece 1080 kg’lık boş ağırlığı ile bir araya geldiğinde A110’un 4.3 kg/PS’lik kusursuz güç/ağırlık oranı (233PS/t) ortaya çıkıyor. Böylelikle de 0 – 100 km/saat hızlanması sadece 4.5 saniye sürüyor.

Motor 7 vitesli, yaş kavramalı Getrag DCT şanzımanla eşleştirildi. Dişli oranları da Alpine’in her zaman optimum performans göstermesi bakımından özel olarak ayarlandı. A110’da üç farklı sürüş modu bulunuyor (Normal, Spor, Pist). Bu modlarda motor ve şanzıman ayarları, direksiyon, ESC, egzoz sesi ve sürücü göstergeleri ilgili sürüş koşuluna (ve tabii ki sürücünün ruh haline) uygun biçimde adapte ediliyor.

Araçta rüzgâr tünelinde denenip test edilen yarış otomobillerine benzer biçimde bir düz zemin kullanıldı.

Kusursuz hatlar ve eşsiz performans arayışındaki Alpine mühendisleri A110’un aerodinamik özelliklerini en üst düzeye çıkarmak için yarış otomobilleri dünyasına odaklandılar. A110’un 250km/saatlik azami hıza erişmesi ve arka spoilere ihtiyaç duyulmaksızın pürüzsüz ‘Alpine’ profilini muhafaza etmesi bu sayede mümkün oluyor.

Ön tamponda yer alan hava girişleri ön tekerlek yuvalarının önünde adeta bir perde oluşturuyor; ve böylece ön tekerleklerin etrafındaki hava akışı iyileştirilmiş ve direnç azaltılmış oluyor.

A110, hem modern bir tasarıma sahip hem de bir “Alpine” olarak hemen göze çarpıyor. Modern tasarım dilini, malzemelerini ve teknolojilerini A110 Berlinette’i efsane haline dönüştüren ebat, biçim ve profil özellikleriyle harmanlıyor.

Aracın ön kısmındaki bir birinden bağımsız dört adet full LED gündüz sürüş ışıkları ve kaputun merkezi ‘omurgası’ açık bir şekilde Alpine DNA’sını gözler önüne seriyor.

Otomobilin yan profili tasarımın verimliliğini gösteriyor: teknik parçaların etrafını sıkıca saran gövde bir yandan aracın ayak izini en aza indirirken öte yandan performansı en üst düzeye taşıyor.

Arkada ise ‘X’ biçimli LED kuyruk lambaları ve dinamik sinyal lambaları otomobile son derece modern bir görüntü katıyor. Yatık ve aracı saran arka cam ise Alpine’in geçmiş modellerini anımsatıyor.

A110’un iç mekânında ise minimalist, hafif bir tasarımla birlikte konforlu bir sürüş pozisyonu hemen göze çarpıyor. Pürüzsüz doğal işlenmiş deri, yapısal alüminyum ve karbon lifi gibi kaliteli malzemeler sürücüye ve yolcuya üst düzey sürüş keyfi vaat ediyor.

A110 günlük hayatta kullanılmaya uygun olduğu gibi pistlerde kullanılmaya da elverişli.

Alpine A110 Première Edition sayılı üretilmiş bir limited edition versiyonu ve sadece bin 955 adet üretilecek. Bin 955 rakamı Jean Redele’nin Alpine’i lanse ettiği yıla gönderme yapıyor.

Alpine Première Edition için öngörülen fiyat:

Fransa’da 58.500 Euro

İsviçre’de 64.000 İsviçre Frangı

Nihai fiyatlar 2017 ortasında lansman ile teyit edilecek.

A110’un tasarım ve mühendislik işleri Fransa’da Renault Grubu’nun Guyancourt’daki Technocentre’ında ve Renault Sport’un Les Ulis’deki mühendislik merkezinde gerçekleştirildi.

Bütün A110’lar Dieppe’deki Alpine fabrikasında üretilecek.

Dieppe fabrikası 1969’da Jean Redele tarafından kuruldu ve o günden beri bütün Alpine nesilleri orada üretildi. Alpine üretimi 90’larda durdurulduğundan Dieppe fabrikası Renault Sport ve Clio V6, Espace ve şu anda Clio RS gibi diğer Renault Grubu modellerini üretti. Buna ek olarak, Dieppe fabrikası Formula Renault 2.0’ı da üretiyor.

Yeni Alpine A110’un teslimatları 2017’nin sonlarına doğru şu ülkelerde başlayacak:

Avusturya

Belçika

Fransa

Almanya

İtalya

Lüksemburg

Hollanda

Polonya

Portekiz

İspanya

İsviçre

İngiltere ve Japonya’daki (sağdan direksiyon) teslimatlar ise 2018’de başlayacak.

Alpine için önemli tarihler

1955 : « Société des Automobiles Alpine » kuruldu. A106 lanse edildi.

1962 : Alpine A110

1971 : Monte Carlo rallisinde ilk zafer.

1973 : Alpine, Uluslararası Üreticiler Şampiyonasını kazandı. Renault Grubu tarafından iktisap edildi.

1976 : Alpine A310 V6

1978 : Alpine Le Mans’ı kazandı.

1985 : Alpine GTA

1991 : Alpine A610

1995 : Alpine üretimi durdu

2012 : Alpine otomobil projesi duyuruldu

2015 : Le Mans’da Alpine Célébration lansmanı

2016 : Alpine’in yeniden lansmanı