CARMEDYA.COM – Alpina, Yeni BMW X3’ü Cenevre’ye hazırlıyor. Yeni BMW X3 basına tanıtıldı. Hemen ardından Alpina başarılı SUV modelini Cenevre’ye hazırlıyor.

Alpina, Yeni BMW X3’ü Cenevre’ye hazırlıyor

Her durumda, Alpina XD3’ün halefi büyük olasılıkla 8-vitesli bir otomatik şanzıman ile kombine edilecek. Modelde ikiz turbolu 3.0-litrelik dizel motor ile gelecek. Modelin 350 HP güç ve 700 Nm tork değeri sağlıyor.

Şasi, Alpina’nın özel uyarlanmış süspansiyonu kullanılmış. Dışarıda daha keskin hatlara sahip tamponlar kullanılacak. Dörtlü egzoz modeli fazlasıyla sportif gösteriyor. 20 ve 21 inç büyüklüğünde jant seçenekleri Alpina’nın son dokunuşları olacaktır. Hazırlanan model Mart 2018’deki Cenevre Motor Fuarı’nda piyasaya çıkması bekleniyor.