CARMEDYA.COM – Mercedes markasının hiç kuşkusuz ki performanslı modellerinden biriside M5. Bu modelden daha performanslı bir otomobil mi arıyorsunuz?

Alpina B5 ile performansın zirvesinde olun

Alpina B5 Bi-Turbo kesinlikle tam size göre. B5 600 HP güç ve 800 Nm tork değerini size sunuyor. Performans konusunda bir hayli eli güçlü olan model, 0-100 hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 330 km/s. BMW Abu Dhabi’de sergilenen bu mavi Alpina B5 Bi-Turbo, performansının yanı sıra tasarımıyla da cezbedici.

5 serisinin devasa hatları bu otomobilde sportiflik ile birleştirilmiş. Otomobilin içerisinde çift renkli bir kombinasyon kullanılmış. Kahve deri döşemeler oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca kullanılan bu ton ile otomobilin içi ferah kılınmış.