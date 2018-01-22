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Alpina B5 ile performansın zirvesinde olun

Yazan Kübra Yeşilkaya -
bmw abu dhabi alpina b5

CARMEDYA.COM – Mercedes markasının hiç kuşkusuz ki performanslı modellerinden biriside M5. Bu modelden daha performanslı bir otomobil mi arıyorsunuz?

Alpina B5 ile performansın zirvesinde olun

bmw abu dhabi alpina b5

Alpina B5 Bi-Turbo kesinlikle tam size göre. B5 600 HP güç ve 800 Nm tork değerini size sunuyor. Performans konusunda bir hayli eli güçlü olan model, 0-100 hızlanmasını 3.5 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı ise 330 km/s. BMW Abu Dhabi’de sergilenen bu mavi Alpina B5 Bi-Turbo, performansının yanı sıra tasarımıyla da cezbedici.

bmw abu dhabi alpina b5

5 serisinin devasa hatları bu otomobilde sportiflik ile birleştirilmiş. Otomobilin içerisinde çift renkli bir kombinasyon kullanılmış. Kahve deri döşemeler oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca kullanılan bu ton ile otomobilin içi ferah kılınmış.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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