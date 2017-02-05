Alfa Romeo platformunu diğer markalara açacak

CARMEDYA.COM – Fiat Chrysler Automobiles, Alfa Romeo‘yu yeniden canlandırmanın yüksek maliyetlerini azaltabilmek için markanın Giorgio modelinin platformunu Maserati, Dodge ve Jeep ile paylaşma kararı aldı.

FCA CEO’su Sergio Marchionne‘nin açıklamasına göre, 26 Ocak’ta analistlerin sunduğu dördüncü çeyreği de içeren raporlara göre Alfa Romeo geçtiğimiz yıl yatırımlar nedeniyle zarar etti ve bu yıl da Giulia Sedan ve Stelvio SUV modelleri için harcanacak tutarla zararın sürmesinin beklendiği belirtiliyor.

Bu nedenle ortak platform planı devreye girerken, diğer FCA markaları da Alfa Romeo‘nun arkadan itişli ve sürekli dört tekerden çekiş sistemlerine sahip araçların üretildiği platformunu kullanacak.

Marchionne, Alfa Romeo‘yu yeninden canlandırmak için bugüne kadar yaklaşık 2.5 milyon euro harcama yapıldığını belirtirken, FCA tarafından 2014 yılında yapılan açıklamada 2018 yılına kadar toplam yatırım miktarının 5 milyon euro olacağı açıklanmıştı ancak daha sonra bu tarih 2020 yılına kadar uzatılmıştı.

Yine Marchionne‘nin açıklamalarına göre, Alfa Romeo‘nun Giorgio platformunu 2018 yılı için tüm Maserati modelleri, büyük hacimli Jeep modelleri ve arkadan itişli Dodge modelleri kullanacak.

Geçtiğimiz yıl Giorgio platformunu kullanan ilk model olan Giulia‘nın sedan karoserini satışa sunan Alfa Romeo, bu yıl Stelvio SUV modelini ilk çeyrekte Avrupa ve ikinci çeyrekte Kuzey Amerika’da satışa sunmayı hedefliyor.