Buradasınız
Home > Haberler > Alfa Romeo > Alfa Romeo Giulietta BTCC için hazırlanıyor

Alfa Romeo Giulietta BTCC için hazırlanıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
alfa romeo giulietta

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo Giulietta’yı hatırlıyor musunuz? Yaklaşık sekiz yıldır üretim aşamasında olan model daha sportif hali ile BTCC yarışları için hazırlandı.

 

Alfa Romeo Giulietta BTCC için hazırlanıyor

alfa romeo giulietta

Yeni Giulia ve Stelvio gölgesinde kalan Giulietta, tasarım anlamında bambaşka bir yapıya kavuştu. Ancak hala içinde bir miktar hayat var. Bu hafta Birleşik Krallık’taki Autosport International Fuarı’nda açılan Duo Motorsport ile HMS Racing arasında işbirliği sağlandı. Bu destek üreticinin kendisinden değil, Alfa Romeo bayiler konseyi tarafından destekleniyor.  Aracın tam özellikleri ortaya çıkmasa da, yeni nesil yönetmeliklere göre otomobilin kalbinde 2.0 litrelik turbo motor bulunuyor. Bu motor altı ileri sıralı şanzıman ile kombine edilmiş. ECU Cosworth tarafından yapılmış debriyaj ve pedal kutusu dikkat çekiyor. Frenler AP Racing tarafından tedarik edilmektedir. Giulietta, BTCC’nin Audi S3, BMW 125i, Ford Focus RS, Honda Civic Type R, MG6 , Subaru Levorg , Vauxhall Astra ve Volkswagen CC’nin NGTC sürümleri bu yarışta yer alacak.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

Benzer yazılar

17 Bin Audi Q7 Geri Çağırılıyor

Goodyear’dan Yol Güvenliği Raporu

Yukarı