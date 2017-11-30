CARMEDYA.COM – Alfa Romeo 30 yıl aradan sonra Formula1 yarışına geri dönüyor. Alfa Romeo, Sauber F1 ekibi ile ileri ki yılları da kapsayan bir ortaklık imzalıyor.



Alfa Romeo Formula 1 yarışında

Alfa Romeo Sauber F1 Takımı, Ferrari motorlarını kullanabilir. Fiat , Alfa Romeo’nun tasarımı küçüldükten ve satışların son on yıl içinde düşmesinden sonra, 5 milyar Euro harcama planlarına başladı. Marka, Stelvio SUV ve Giulia sedan ile kendi model gamını genişletti.

Alfa Romeo, Formula 1’e 1950-1988 yılları arasında hem yapımcı hem de motor tedarikçisi olarak katılmıştır. Başlangıcından hemen sonra Alfa Romeo, 1950 ve 1951 yılları arasında dünya şampiyonasını Nino Farina ve Juan Manuel Fangio ile kazandı.

Ferrari Formula 1 Dünya Şampiyonasının bütün yarışlarında yer alan tek otomobil markasıydı. 1950 yılından itibaren faaliyete başlamıştı. F1’in sahibi Liberty Media, motor kurallarında önemli değişiklikler yaptı. Eğer ki İtalyan marka 2020 yılından itibaren motor konusunda düzenlemeler yapmaz ise, etkinliklere katılamayabileceğini bildirdi.