CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, 6C olarak adlandırılan tamamen yeni bir spor otomobilin üretimi için yeşil ışık yaktığını bildirdi. Model tasarım olarak fazlasıyla iddialı olacak.

Alfa Romeo 6C’nin üretimi onaylandı

Alfa Rome ile uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Pogea Racing , güvenilir bir kaynaktan yeni bir Alfa spor otomobilinin devreye girdiği iddiasını ortaya attı. Bu yılın ilerleyen aylarında veya 2019’da halka bir açıklamanın ardından 2020 yılının başında piyasaya çıkacağına inanılıyor. Bu aşamada, 6C hakkındaki ayrıntılar çok sınırlıdır.

Bununla birlikte, hafif 4C’den daha büyük olacağını ve potansiyel olarak Giulia ile aynı platformu kullanacağı varsayılmaktadır. Aracın Jaguar F-Type’a benzeyebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca 6C Quadrifoglio’nun en son Alfa Romeo modelinin 500 beygir gücü üzerinde bir twin-turbo motor ile gelmesi bekleniyor. Bu motor 2.9-litrelik V6 motoru kullanması muhtemel görünüyor.