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Alfa Romeo 6C’nin üretimi onaylandı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2018 Alfa Romeo 4C Spider

CARMEDYA.COM – Alfa Romeo, 6C olarak adlandırılan tamamen yeni bir spor otomobilin üretimi için yeşil ışık yaktığını bildirdi. Model tasarım olarak fazlasıyla iddialı olacak.

Alfa Romeo 6C’nin üretimi onaylandı

2018 Alfa Romeo 4C

Alfa Rome ile uzun yıllara dayanan deneyime sahip olan Pogea Racing , güvenilir bir kaynaktan yeni bir Alfa spor otomobilinin devreye girdiği iddiasını ortaya attı. Bu yılın ilerleyen aylarında veya 2019’da halka bir açıklamanın ardından 2020 yılının başında piyasaya çıkacağına inanılıyor. Bu aşamada, 6C hakkındaki ayrıntılar çok sınırlıdır.

Bununla birlikte, hafif 4C’den daha büyük olacağını ve potansiyel olarak Giulia ile aynı platformu kullanacağı varsayılmaktadır. Aracın Jaguar F-Type’a benzeyebileceği tahmin ediliyor. Ayrıca 6C Quadrifoglio’nun en son Alfa Romeo modelinin 500 beygir gücü üzerinde bir twin-turbo motor ile gelmesi bekleniyor. Bu motor 2.9-litrelik V6 motoru kullanması muhtemel görünüyor.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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