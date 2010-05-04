Günümüzde akıllı lastikler, araç filoları ile entegre bir şekilde çalışarak veri tabanlı çözümlerin üretimine katkı sağlıyor. Böylece ortak mobilite modellerinin oluşturulması için veri toplama ve analiz faaliyetlerine odaklanılıyor. Yarış, taşımacılık ve uçak filoları yönetiminin lider lastik markası Goodyear, ürettiği akıllı lastikler ile yarı otonom elektrikli araç filolarının yönetim sistemlerinin geliştirilmesine katkı sağlıyor. Bu çalışma Goodyear’ın ticari filolar için geliştirdiği proaktif çözümlerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Akıllı lastikler ile kafanız rahat

Goodyear sadece elektrikli Tesla araçlarda kullanılan ve kablosuz sensörler aracılığıyla lastik yönetiminin geliştirilmesini ve büyüyen filonun hizmet süresinin maksimum seviyeye çıkarılmasını sağlayan mobilite servisi Tesloop sistemi için yeni lastikler geliştirdi.

Ölçümler kayıt ediliyor

Kablosuz sensörler aralıksız olarak lastik sıcaklığını ve basıncını ölçüp kaydediyor. Bu bilgiler diğer araç bilgileriyle birlikte Goodyear’ın bulut tabanlı algoritmalarına gönderilerek tüm filo operasyonlarının geliştirilmesini ve lastiğin servis ve değişim koşullarının takip edilmesini sağlıyor.

Tesloop ile ortak yürütülen programın bir parçası olarak Goodyear mobil filo çözümlerinin Tesloop binek araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesini ve araçlar şarj istasyonlarındayken lastiğin bakım ve onarım durumlarının takip edilebilmesini sağlayan bir sistem kurulması yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

2017 başından beri birlikte çalışıyorlar

Tesloop araç başına ayda ortalama 17.000 mil mesafe kat eden Tesla filosunu yönetiyor. Filonun en yüksek kilometre performansına sahip 2015 model aracı Tesla Model S 300,000 mil sınırını aşmış durumda. Goodyear otonom teknolojilerin lastikler üzerindeki etkisi hakkında çalışmalar yapmak amacıyla Ocak 2017’den bu yana Tesloop ile birlikte çalışıyor.

Goodyear’ın Tesloop ile birlikte yürüttüğü çalışmalar şirketin kamyon filoları için geliştirdiği ve gelişmiş telematik ve öngörülebilir analitik teknolojisi kullanılarak kamyon filolarının yakıt verimliliğini optimize eden ve lastikle ilgili sorunları meydana gelmeden önceden tespit ederek çözümler sunan Goodyear proaktif çözümler projesindeki başarılarına dayanıyor.

Filo yönetimi çözümlerinin yanı sıra Goodyear araçların güvenliğinin ve performansının artırılması için araç kontrol sistemlerine lastik bilgilerini ileten teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla araç üreticileriyle birlikte çalışıyor.