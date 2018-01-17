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AirspaceX MOBi-ONE Detroit’te sahne aldı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
AirsSpaceX' MOBi-ONE

CARMEDYA.COM – AirSpaceX, dikey kalkış ve iniş uçakların ilklerinden. MOBi-ONE adlı bir modelini de tanıtmak için Detroit Otomobil Fuarı’nı kullandı.

AirspaceX MOBi-ONE Detroit’te sahne aldı

AirsSpaceX' MOBi-ONE

Detroit Aircraft Corporation tarafından tasarlanan MOBi-ONE, bir helikopter gibi kalkış ve iniş yapabiliyor. Otonom sürüşe de sahip olan MOBI-ONE, 96 Km menzildeki her alana uçabiliyor.  250 Km hıza ulaşabilen model, 100 kg kargo taşıma kapasitesine de sahip. Bu model hava taşımacılığı için önemli bir adım olacak gibi görünüyor.

Kübra Yeşilkaya

2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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