CARMEDYA.COM – AirSpaceX, dikey kalkış ve iniş uçakların ilklerinden. MOBi-ONE adlı bir modelini de tanıtmak için Detroit Otomobil Fuarı’nı kullandı.

AirspaceX MOBi-ONE Detroit’te sahne aldı

Detroit Aircraft Corporation tarafından tasarlanan MOBi-ONE, bir helikopter gibi kalkış ve iniş yapabiliyor. Otonom sürüşe de sahip olan MOBI-ONE, 96 Km menzildeki her alana uçabiliyor. 250 Km hıza ulaşabilen model, 100 kg kargo taşıma kapasitesine de sahip. Bu model hava taşımacılığı için önemli bir adım olacak gibi görünüyor.