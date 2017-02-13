ABT, Audi RS4’ü Elden Geçirdi

CARMEDYA.COM – Modifikasyon firmaları gelenek bozmamaya devam ediyor. Bu kez ABT iş peşinde. Amaç ise daha ateşli bir Audi A4 Avant oluşturmak. ABT işi ciddiye alıp motor bölümünden başlamış. 3.0 litre TFSI motor standart halinde 354 Hp güç ve 500 Nm tork değeri üretiyordu. Modelin gücü 425 Hp ve 550 Nm tork seviyesine çıkarılmış. 0-100 hızlanması 4.7 saniyeye gerileyen model performans konusunda fazlasıyla başarılı.

Tasarım olarak ise ön ızgara ve çamurluk eklentileri dikkat çekiyor. Ek olarak çok kollu jant grubu ve hemen arkasında yer alan kırmızı kaliperler otomobilin performanslı yapısını ön plana çıkarıyor. Ön ızgarada ve yan çamurluklarda “ABT” logoları da unutulmamış.