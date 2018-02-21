Spor otomobillerden ilham alan ve Jaguar’ın ilk kompakt SUV modeli, Jaguar PACE ailesinin yeni üyesi E-Pace Türkiye’ye geliyor.

E-Pace, bir spor otomobilin tasarım ve performansını, akıllı dört çeker sürüş sistemi ile (AWD) bir araya getiriyor. Spor otomobil genlerini yansıtan, kaslı oranları, kısa tampon-aks mesafeleri ve güçlü omuz çizgisi vurgularıyla öne çıkıyor. 0-100 km/s değerine 7 saniyede ulaşan otomobil, sportif 250 bg Ingenium 2.0 litre benzinli motora sahip ilk Jaguar modeli olma özelliğini taşıyor.

E-Pace 3 Farklı Donanım Seçeneğiyle Geliyor

Kompakt SUV, üç farklı donanım seçeneği S, R-Dynamic S, R-Dynamic SE olarak ve 83.000 €’dan başlayan fiyatları ile Türkiye Pazarı’na giriş yapıyor.

Jaguarı’ın E-Pace modeli, yeni nesil Thin-Film Transistor (TFT) Head-Up Display teknolojisini içeren ilk otomobili. Bununla birlikte, bileklik şeklindeki su geçirmez ve darbelere dayanıklı Aktivite Anahtarı ile sürücünün ana anahtarı otomobilde kilitleme imkanı da sunuyor.