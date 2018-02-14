CARMEDYA.COM – BMW X7 Los Angeles için hazırlanıyor. Geçen yıl X2’nin piyasaya sürülmesinden sonra , BMW ürün gamını X7 ile devam ettirmeyi planlıyor.

BMW X7 Los Angeles için hazırlanıyor

7-Serisi ile birlikte hareket edecek SUV, 2018 Los Angeles Auto Show’da sahne alması bekleniyor. 2017’de bir konsept olarak karşımıza çıkan BMW X7, Amerikan ve Çin pazarları düşünülerek geliştirildi. Ancak model, Avrupa’da da satışa çıkacak ve Range Rover, Mercedes-Benz GLS gibi dişli rakipler ile savaşacak. Prototipler zaten teste tabi tutuluyor. Otomobil Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikasında oluşturulacak. Burada, nihai üretim modelleri de toplanacak.

BMW X7 geleneksel içten yanmalı motorlarla ilk başta satışa sunulacak. Listede altı silindirli ve sekiz silindirli benzinli motorlar yer alıyor. Bunun yanında şu an X6 xDrive50i’de kullanılan 4.4 litrelik V8 de bu modelde yer alacak. Muhtemelen X7 xDriveM60i adında bir M Performans modeli de satışta olacak. Sonrasında ise hibrit seçeneği de müşterilere sunulacak. Bu hibrit versiyon saf elektrik ile 100 km menzil yapabilecek. Kesin bir lansman tarihi henzü açıklanmadı. Ancak BMW, muhtemelen yılın sonunda veya 2019 yılının başında model ABD’de satılmaya başlanacak.