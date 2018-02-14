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BMW X7 Los Angeles için hazırlanıyor

Yazan Kübra Yeşilkaya -
2020 bmw x7

CARMEDYA.COM – BMW X7 Los Angeles için hazırlanıyor. Geçen yıl X2’nin piyasaya sürülmesinden sonra , BMW ürün gamını X7 ile devam ettirmeyi planlıyor.

BMW X7 Los Angeles için hazırlanıyor

2020 bmw x7

7-Serisi ile birlikte hareket edecek SUV, 2018 Los Angeles Auto Show’da sahne alması bekleniyor. 2017’de bir konsept olarak karşımıza çıkan BMW X7, Amerikan ve Çin pazarları düşünülerek geliştirildi. Ancak model, Avrupa’da da satışa çıkacak ve Range Rover, Mercedes-Benz GLS gibi dişli rakipler ile savaşacak. Prototipler zaten teste tabi tutuluyor.  Otomobil Güney Carolina’daki Spartanburg fabrikasında oluşturulacak. Burada, nihai üretim modelleri de toplanacak.

BMW X7 geleneksel içten yanmalı motorlarla ilk başta satışa sunulacak. Listede altı silindirli ve sekiz silindirli benzinli motorlar yer alıyor. Bunun yanında şu an X6 xDrive50i’de kullanılan 4.4 litrelik V8 de bu modelde yer alacak. Muhtemelen X7 xDriveM60i adında bir M Performans modeli de satışta olacak. Sonrasında ise hibrit seçeneği de müşterilere sunulacak. Bu hibrit versiyon saf elektrik ile 100 km menzil yapabilecek. Kesin bir lansman tarihi henzü açıklanmadı. Ancak BMW, muhtemelen yılın sonunda veya 2019 yılının başında model ABD’de satılmaya başlanacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında SAÜ MYO Üniversitesinden, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. Kısa bir süre M&T Reklam şirketinde grafik tasarımcı olarak yer almıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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