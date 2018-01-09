CARMEDYA – Otonom sürüş bir adım daha ileriye gidiyor. Son yıllarda Las Vegas Elektrik ve Elektronik Fuarı (CES) birçok otonom araç konseptine ev sahipliği yaptı.

Bu sene de çok farklı olmayacak. Ancak bu defa Nissan, kişinin ne yapmak istediğini beyin dalgalarından algılayan bir sistem geliştiriyor.

Otonom sürüş bir adım daha ileriye gidiyor

”Beyinden Araca” diye adlandırılan teknoloji, Nissan’a göre türünün ilk örneği.Sürücü başına yerleştirilen ve beyin aktivitelerini ölçen cihaz ile otomobili kontrol etmeniz mümkün kılınıyor. Nissan, bu teknoloji sayesinde sürücü dalgınlıklarını ortadan kaldıracak.

Nissan’ın İdari Başkan Yardımcısı Daniele Schillaci bir açıklamasında; ” İnsanlar otonom sürüşü düşündüklerinde, kendileri dışında bir kişinin aracı kullanacağını düşünüyorlar. Aksine bu teknoloji beyinden araca (B2V) teknolojisinin tam tersini yapıyor. Bu sistem beyin dalgalarını kullanarak sürüşü çok daha keyifli ve eğlenceli bir hale getiriyor”dedi.

Bu tarz teknolojiler sürücü rahatsız ise durumu algılayıp sisteme olumlu müdahaleler yapabiliyor. Bu doğrultuda sistem aracın sürüş tarzını tamamen otonoma çevirebiliyor.