CARMEDYA.COM – Kış lastiği zorunluluğu; 2012 yılından beri uygulanıyor. 1 Aralık tarihi itibarıyla zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan tarihine kadar sürecek. İl sınırlarında + 7 derece altındaki sıcaklıklar göz önüne alınarak gerekli duyurular valiliklerce yapılacak.

Doğru zamanda doğru lastik kullanıyor musunuz?

Bakanlık açıklamasında ayrıca ”hususi araçlar için kış lastiği zorunluluğu olmasa da can, mal güvenliği ve güvenli seyahat için kış şartlarında tüm araçlar için kış lastiği önerilmektedir” ifadesi de yer aldı.

Neden kış lastiği kullanmalıyız?

+7 derecenin altındaki hava sıcaklıklarında yaz lastiklerinin fren mesafesi, yol tutuşu gibi özelliklerinde ortaya çıkan olumsuzluklar araç performansının düşmesine yol açar. Bu olumsuzlukların azaltılması için kış koşullarına uygun tekniklerle donatılmış lastikler kış lastikleridir. Kış koşullarında daha yüksek yol tutuşu ve daha kısa fren mesafesi sunan bu lastikler; karayollarında trafiğin daha güvenli ve akıcı olmasını sağlar. Böylece can ve mal güvenliğimiz de daha az risk altına girer.

Kış Lastiğinin avantajları nelerdir?

Yaz lastiklerine göre genellikle diş derinliği daha fazladır.

Desen doluluk oranı, standart lastiklere göre daha azdır. Böylece yol yüzeyindeki su, kar, buz ve çamur gibi maddelerin oluklardan dışarı atılması daha kolay olur.

Sırt deseninde “kılcal damar” ve “dişli omuz blokları” vardır. Bu yapı, karlı, erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde ilave çekiş sağlar.

Özel karışımında yer alan Silika sayesinde +7 derecenin altındaki sıcaklıklarda sertleşmez ve tutunma özelliklerini korur.

Araçta zincir bulunsa da kış lastiği takmak zorunlu mu?

Araçta patinaj zinciri bulunması veya kullanılması kış lastiği zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor. Ayrıca kış lastiği takılı tüm araçlarda kış koşullarında zincir bulundurulması zorunlu. Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen çivili lastikler de kış lastiği yerine geçebiliyor.

Kış lastiğine de zincir takılır mı?

Doğru zamanda doğru lastik kullanıyor musunuz? Çok zorunlu olunmadığı sürece takılmamalıdır. Takılsa bile en kısa sürede çıkarılmalıdır.

Kış lastiği kullanımı kaç dereceden itibaren etkilidir?

Kış koşullarında havalar soğumaya başlayınca (+7 derece ve altı), sürekli değişen hava ve yol koşullarında emniyetli bir sürüş ve can güvenliği için kış lastiği kullanılması tavsiye edilmektedir.

Kış lastiği zorunluluğu hangi illeri kapsıyor?

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın ‘1 Nisan 2017 tarihli Tebliğ’ine göre Türkiye Karayollarında seyreden yolcu ve eşya taşıyan araçlar 1 Aralık – 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmak zorundadır, il sınırları içinde ise; bölgenin ortalama yerel sıcaklıkları dikkate alınarak uygulamanın yapılıp yapılmayacağına valilikler tarafından karar verilecek ve gerekli duyurular yine valiliklerce yapılacak. Daha önceki düzenlemelerde de olduğu gibi 1 Aralık-1 Nisan tarihlerinin 1 ay erkene çekilmesi veya uzatılması ve uygulamanın yapılıp yapılmaması kararı valiliklere bırakılmıştır.

Kış lastiği uygulamasına uymayanlar ne kadar ceza ödeyecek?

Kış lastiği zorunluluğuna uymayan araçlara denetimler kapsamında 2017 yılı sonuna kadar 625 Türk Lirası idari para cezası uygulanacaktır.

Kış lastiği alırken ve kullanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Kış lastiklerinin, otomobilinizin 4 pozisyonunda birden kullanılması gerekir. Araçta sadece 2 lastiğin kış lastiği olması, ani frenleme ve viraj alma gibi manevralar sırasında aracın kontrolünü zorlaştırır.

Kış lastiklerini yaz lastiklerinden ayırt edebilmek için yapısal farklılıklarının yanı sıra yanaklarındaki markalamaya dikkat etmek gerekir. 1 Nisan 2017 tarihli Tebliğ’e göre;

“(M+S) işareti ile birlikte işareti”,

“Sadece (M+S) işareti”,

“Sadece işareti” olan lastikler,

Sadece buzlu zeminlerde kullanılabilen “çivili lastikler” kış lastiği olarak kabul edilmektedir.

Araç sahiplerinin öncelikle bu işaretlere dikkat etmesi gerekir.

Kış lastiğime geçerken yaz lastiğimi hangi koşullarda depolamalıyım?

Bu kurallar sadece kış lastiği değil, tüm lastikler için geçerlidir.

Güneş ışınlarıyla yüksek mor ötesi ışın içeren güçlü yapay ışınların ürün üzerine gelmesi önlenmelidir.

Depo zemini; betondan düzgün yapılmış olup, temiz olarak muhafaza edilmelidir.

Depo ortamı mümkün olduğunca serin, kuru ve havalandırılmış olmalıdır.

Ürünlerin tesisat boruları ve radyatörlerle doğrudan teması önlenmelidir.

Tavan/çatı, pencereler, giriş ve benzeri yerlerden su sızıntısı olmamalıdır.

Ürünleri kirletecek ve/veya zarar verecek maddeler ve yağlar depoda bulunmamalıdır.

Yangın ve diğer tehlikelere karşı gerekli önlemler alınmış olmalıdır.