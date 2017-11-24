CARMEDYA.COM – Audi’den e-yakıt atağı. Marka, Ineratec GmbH ve Energiedienst Holding AG işbirliğiyle, Almanya’nın Laufenburg kentinde, e-dizel üretiminde hizmet verecek yeni bir pilot tesis kurmayı planlıyor. Yakıt ilk kez, yenilenebilir bir şekilde su enerjisi kullanılarak üretilecek. Planlanan tesisin yılda yaklaşık 400 bin litre üretim kapasitesine sahip olacak.

Audi’den e-yakıt atağı

Alman üretici ve proje ortakları Ineratec ve Energiedienst AG, tesisin kurulması için gereken başvuruları birkaç hafta içerisinde yapacak. İnşaat çalışmalarına ise 2018’in ilk aylarında başlanması planlanıyor.

Yeni teknolojinin, e-dizel üretimini daha küçük ünitelerde gerçekleştirerek daha ekonomik kılacağını belirten Audi AG Sürdürülebilir Ürün Geliştirme Birimi Başkanı Reiner Mangold, “Pilot tesis, sektör birleşmesine, diğer bir deyişle enerji sektörünün sağladığı güç, ısı ve mobilitenin bir araya gelmesine olanak sağlayarak, yenilenebilir enerjinin depolanmasını mümkün kılıyor” açıklamasında bulundu.

Sistem kimya prensibini baz alıyor

Audi e-dizel, içten yanmalı motorları neredeyse tamamen Karbondioksit-nötr bir şekilde çalıştırma potansiyeline sahip. E-dizel, enerjiyi sıvıya dönüştüren tesisin artan su gücünü sentetik yakıt haline getirmesiyle üretiliyor. Sistem, bir kimya prensibini temel alıyor: Hidroelektrik güç santralinde üretilen çevre dostu enerji, suyu elektroliz yoluyla hidrojen ve oksijene ayırmak için kullanılıyor. Sonraki adımda hidrojen, yenilikçi ve son derece kompakt bir mikro işleme teknolojisinden yararlanarak, Karbondioksit ile tepkimeye sokuluyor. Karbondioksit atmosferden elde edilebildiği gibi biyolojik kökenli atık gazlardan da üretilebiliyor. Tepkime sonucunda ortaya uzun zincirli hidrokarbon bileşikleri çıkıyor. Son aşamada ise bu bileşikler son ürün olan Audi e-dizele dönüştürülüyor.

Laufenburg’daki tesis, Audi’nin ortak olarak katıldığı, enerjiden sıvı üretimi prensibiyle çalışan ikinci pilot tesis olma özelliği taşıyor.