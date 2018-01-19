CARMEDYA.COM – Renault-Nissan-Mitsubishi İttifakı, yeni nesil mobiliteye öncelik veren girişimleri için önümüzdeki beş yılda 1 milyar ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlayan Alliance Ventures adı altında bir kurumsal girişim sermayesi fonu oluşturdu.

3 büyük şirket girişim sermayesi fonu ortaklığı oluşturuyor

Fon, elektrikli araçlara geçiş, otonom sistemler, bağlanabilirlik ve yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni mobilitede inovasyona öncelik veriyor. İlk yılında genç yenilikçi şirketlere ve elektrikli araçlara geçiş, otonom sistemler, bağlanabilirlik ve yapay zekanın da aralarında bulunduğu yeni mobiliteye odaklandı. Yeni teknoloji girişimcileri ile inovasyon ortaklıklarına 200 milyon ABD dolarına kadar yatırım yapmayı planlıyor.

İlk yılda gerçekleştirilecek bu yatırım, İttifak üyelerinin toplam yıllık araştırma ve geliştirme yatırımlarını oluşturan 8,5 milyar Euro’ya ek olarak planlandı.

Yeni fon, potansiyel ortaklara tüm büyük otomotiv pazarlarındaki varlığı ile 2017’de 10 farklı markası altında 10 milyondan fazla araç satan şirketlerin global ölçek ve kapsamına da erişim sunuyor.

240 milyar ABD dolar gelir

Alliance Ventures, bir yandan İttifak’a yeni teknoloji ve işletmeler kazandırmak üzere genç yenilikçi şirketlere yatırım yaparken diğer yandan da makul bir mali getiri imkanı sunuyor. Fon, şirket kurulumunun tüm aşamalarında stratejik yatırımlar yapacak. Bu sayede yeni otomotiv girişimcileri yeni planlar üretecek ve yeni ortaklıklar oluşturacak.

Alliance Ventures, kobalt içermeyen katı haldeki batarya malzemeleri geliştiren ABD merkezli Ionic Materials şirketine yapılacak stratejik yatırım ile ilk anlaşmasını yaptı. Merkezi ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan Ionic, otomotiv ve diğer birçok uygulamada yüksek enerji yoğunluklu bataryaların performansının geliştirilmesidüşünülüyor. Maliyet etkinliğini artıran öncü katı polimer elektrolitin geliştiricisi olarak çalışıyor.

Alliance Ventures, bu tür yatırımlarla yeni teknolojilerin İttifak tarafından kullanım potansiyelinin belirlenmesine katkıda bulundu. Bu teknolojileri destekleyerek geliştirilmelerine de yardımcı olacak. Bu iş birliğini güçlendirmeyi ve yarattıkları yıllık sinerjiyi iki kat artırarak 2022 yılının sonuna kadar 10 milyar Euro’nun üzerine yükseltmeyi amaçlayan “Alliance 2022”nin hedeflerine de paralel.

Alliance Ventures, yatırım bankacılığında 20 yılı aşkın tecrübesi olan ve Nissan Brazil CEO’su olarak 6 yıllık dönemde İttifak deneyimine de sahip olan François Dossa tarafından yönetilecek.

Yeni oluşum, İttifak’ın elektrikli araçlara geçiş, otonom sürüş sistemleri ve araç bağlanabilirliğinin de bulunuyor. Gelir, maliyet tasarrufları ve maliyet düşürme yöntemleri arama stratejisini de destekliyor. İttifak, plan tamamlandığında, ortak elektrikli araç (EV) platformu ve bileşenlerinden yararlanan tamamen elektrikli 12 modeli piyasaya sürmeyi bekliyor. Aynı zamanda otonom sürüş teknolojisine ve gelişen robo-taşıt çağırma hizmetlerine sahip 40 aracı da pazara sunmayı planlıyor.

Alliance Ventures, platformu geliştirmek için girişim sermayesi uzmanlarını da saflarına katacak. Kuruluşun, Silikon Vadisi, Paris, Yokohama ve Pekin gibi güçlü inovasyon ekosistemlerin sahip alanların yakınında merkezleri olacak.

Alliance 2022 yılının sonuna kadar üye şirketlerinin birleşik gelirlerinin 240 milyar ABD dolarına ulaşmasını hedefliyor. Yıllık satış adedinin ise 14 milyonu aşmasını bekleniyor.