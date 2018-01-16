CARMEDYA.COM – Mercedes-Benz G serisi markanın şık ve güçlü otomobillerinden. Marka bu modeli yeni baştan yarattı. Otomobil selefine göre fazlasıyla modern.

2019 Mercedes-Benz G-Serisi kaç paradan satılacak?

Kuzey Amerika Uluslararası Otomobil Fuarı’nda bu yeni haliyle model boy gösterdi. İkonik bir modelin yeniden tasarlanması öyle kolay değil. Ancak 2019 G-Serisi markanın birikimi ile hızlıca yeniden tasarlandı. Otomobil ikonik ruhunu korumayı başarmış. Ayrıca teknolojik yapısını da ön plana çıkarmış. Kübik karoser selefindeki gibi korunmuş. Daha modern bir tampon ve aydınlatma grubu da otomobile eklenmiş. Yeniden tasarlanan model 53 mm. daha uzun ve 121 mm daha geniş bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

İçeride köklü bir değişim sunulmuş. E serisinden hatırladığımız birleşik ekran yapısı fazlasıyla dikkat çekiyor. 12.3 inçlik bu birleşik ekran modelin teknolojik yapısını desteklemiş. Modelde kullanılan deri işlemeler içerideki konforu arttırıyor. Isıtmalı koltuklar ve 16 hoparlörlü Burmester Surround ses sistemi içeride ki konfor algınızı arttıran diğer detaylardan. Yapılan değişimler ile arka koltuktaki yolcuların diz mesafeside 150 mm. arttırılmış.

Otomobilin kalbinde ise 4.0 litrelik V8 motor bulunuyor. 416 HP güç ve 609 Nm tork değeri üretiyor. Dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen otomobil, 9 ileri otomatik şanzıman ile kombine edilmiş. Üç noktadan kitlenebilen diferansiyel kilidi otomobilin arazi karakterini üst seviyelere taşıyor. G-Serisi, 31 ° yaklaşma ve 30 ° uzaklaşma açısına sahip. Otomobilin karın açısı ise 26 °. Modelin su geçiş derinliği ise 241 mm. Model yapılan değişimler ile yaklaşık 170 kg hafiflemiş. Otomobilin satış fiyatı ise 130.532 dolardan başlayacak. Otomobilin 2018’in sonlarına doğru satışa çıkması planlanıyor.