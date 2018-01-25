CARMEDYA.COM – 2019 Mercedes-Benz CLS üretim Almanya’da başladı. Üçüncü nesil Mercedes-Benz CLS’in ilk modelleri Stuttgart yakınlarındaki Mercedes-Benz Sindelfingen tesisinde üretilmeye başlandı.

2019 Mercedes-Benz CLS üretim Almanya’da başladı

Fabrika yöneticisi Michael Bauer ve Mercedes Sindelfingen Konseyi Başkanı Ergun Lümali ilk üretilen otomobilin önünde poz verdi. 2019 CLS, E-Serisi Sedan ve Estate aynı üretim bandından çıkıyor. 25 binin üzerinde çalışanı bulunan Sindelfingen tesis, S-Serisi Sedan, Coupe ve Cabriolet, Mercedes-Maybach ve AMG GT’nin de üretildiği yer.

Geçen yılın sonunda sergilenen üçüncü nesil dört kapılı coupe, zarif bir tasarıma sahip. En yeni E-Serisi platformunu ve teknolojilerini model bünyesinde barındırıyor. İçeride, yeni CLS isteğe bağlı geniş ekran ile alınabiliyor. Hız Sınırlayıcı, Aktif Mesafe Kontrolü gibi bir çok farklı teknolojiyi sunuyor. Üçüncü nesil Mercedes-Benz CLS, 286 HP ve 463 HP güç seçenekleriyle gelecek. Bunun dışında iki benzinli ve dizel motor daha otomobilde sunulacak.