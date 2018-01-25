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2019 Mercedes-Benz CLS üretim Almanya’da başladı

Yazan Kübra Yeşilkaya -
Mercedes-Benz CLS

CARMEDYA.COM – 2019 Mercedes-Benz CLS üretim Almanya’da başladı. Üçüncü nesil Mercedes-Benz CLS’in ilk modelleri Stuttgart yakınlarındaki Mercedes-Benz Sindelfingen tesisinde üretilmeye başlandı.

2019 Mercedes-Benz CLS üretim Almanya’da başladı

Mercedes-Benz CLS

Fabrika yöneticisi Michael Bauer ve Mercedes Sindelfingen Konseyi Başkanı Ergun Lümali ilk üretilen otomobilin önünde poz verdi. 2019 CLS, E-Serisi Sedan ve Estate aynı üretim bandından çıkıyor. 25 binin üzerinde çalışanı bulunan Sindelfingen tesis, S-Serisi Sedan, Coupe ve Cabriolet, Mercedes-Maybach ve AMG GT’nin de üretildiği yer.

Mercedes-Benz CLS

Geçen yılın sonunda sergilenen üçüncü nesil dört kapılı coupe, zarif bir tasarıma sahip. En yeni E-Serisi platformunu ve teknolojilerini model bünyesinde barındırıyor. İçeride, yeni CLS isteğe bağlı geniş ekran ile alınabiliyor. Hız Sınırlayıcı, Aktif Mesafe Kontrolü gibi bir çok farklı teknolojiyi sunuyor. Üçüncü nesil Mercedes-Benz CLS,  286 HP ve 463 HP güç seçenekleriyle gelecek. Bunun dışında iki benzinli ve dizel motor daha otomobilde sunulacak.

Kübra Yeşilkaya
2014 yılında lisede, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık bölümünü bitirmişdir. 2016 yılında Üniversitede, Habercilik ve Gazetecilik den mezun olmuştur. Ayrıca AÖF – Medya ve İletişim bölümünde eğitimine devam etmektedir. 2014 den 2016 yılları sonuna kadar Kampüshaber gazetesinde Grafikerlik ve muhabirlik, aynı zamanda Hürriyet aile sitesinde editör yardımcılığı yapmıştır. 2017 yılında Anadolu Yaşam Sağlık Tesislerinde Sosyal Medya Uzman yardımcılığı ve grafikerlik yapan Kübra Yeşilkaya, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup da yeni görevine devam etmektedir.

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