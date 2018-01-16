CARMEDYA.COM – Bir sonraki Aston Martin Vanquish , şirketin en hızlı modeli değil. Segmentteki en performans odaklı model, kış testlerine devam ediyor.

2019 Aston Martin Vanquish testlerine devam ediyor

İngiliz spor otomobil üreticisi, yeni Vanquish’in Ferrari 812 Superfast modeline doğrudan rakip olmak istiyor. Bu da yeni GT’nin daha az lüks ve sert sürüşe sahip olması anlamına geliyor. Bu agresif strateji, daha büyük hava girişlerine sahip.DB11’de bulunan ve daha fazla downforce etkisi yapması beklenen ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Yeni Vanquish’ın DB11 ile aynı motoru kullanması bekleniyor.

Otomobilin çift turbolu 5.2-litre V12 motorun modele can vermesi bekleniyor. Güç seviyesinin ise 700 HP civarında olması bekleniyor. Arka bölümde LED teknolojiye sahip stop grubu yer alıyor. Aston Martin’in resmi olarak muhtemelen yaz aylarında ortaya çıkması bekleniyor. Ayrıca Eylül ayında yeni Vanquish’ı piyasaya sürmesi bekleniyor.