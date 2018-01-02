2018 yılı yeni otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu

CARMEDYA. COM – Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 1 Ocak’tan itibaren uygulanacak olan köprü ve otoyol geçiş ücretlerini belirledi.

2018 Otoyol ve köprü geçiş ücretleri şu şekilde

Gelen zamlar araç sınıflarına göre değişim gösteriyor. Artışlar yüzde 10 ila 25 arasında değişiyor. Son zamla birlikte boğaz köprülerinden geçiş ücreti 8.75 liraya çıktı. Otoyollarda ise en düşük geçiş ücreti 2.5 lira ve en yüksek ücret 25 lira olarak belirlendi. Yeni fiyatların belirlenmesi ile özellikle şehir içinde toplu taşımaya insanların özendirilmesi hedefleniyor.

Otoyollara ne kadar zam geldi?

Köprü ve otoyollarda uygulanacak yeni zamların oranları da belirlendi. Boğaz köprülerinde, 1. ve 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 3. 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırılmıştır. Avrupa Otoyolu (Mahmutbey-Edirne), Anadolu Otoyolu (Anadolu İstasyonu-Akıncı), İzmir Çeşme Otoyolu ve İzmir Aydın Otoyolunda, 1. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 25, 2. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 15, 3. 4. ve 5. sınıf araç ücretleri ortalama yüzde 10 oranında artırılmış.

Boğaz köprülerine ne kadar zam yapıldı?

Boğaz köprülerinde 6. Sınıf motosiklet ücretlerine artış uygulanmamıştır. Ancak sınıf bir olarak tabir edilen otomobillerin geçişi 7 liradan 8.75 liraya çıkarılmıştır. En düşük otoyol geçiş ücreti 2.5 lira , en uzun yol geçiş ücreti ise 25 TL.