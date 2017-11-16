CARMEDYA.COM – 2018 Range Rover SV Autobiography gün sayıyor. Land Rover, 1 Aralık’ta başlayacak olan 2017 Los Angeles Otomobil Fuarı için gün sayıyor.

2018 Range Rover SV Autobiography gün sayıyor

Sergilenecek modellerden biri de 2018 Range Rover SVAutobiography. Model küresel prömiyerini Kuzey Amerika sahilinde kutlayacak. Model yeni bir ön tasarıma, motor bölümünde yapılan revizyonlara ve daha bir çok görsel güncellemeye kavuşacak. Otomobil şirketi, 2018 Range Rover SVAutobiography hakkında daha detaylı bilgilerin fuarda duyurulacağını söyledi. Ayrıca fuarda SVAutobiography Dynamic sürümü de açıklanacak.

2018 Range Rover Sport SVR’da 575 hp’lik süperşarjlı bir V8 motor sunulacak. Model 0-100 hızlanmasını 4.3 saniyede tamamlıyor. Modelin maksimum hızı 283 km/s. Sport’ın PHEV sürümleri de, fuarda sahne alacak. Model saf elektrik gücüyle 50 km menzile kavuşacak. Otomobilin gelecek yıl satışa çıkacak olan tamamen elektrikli üretim modeli, şirketin bu teknoloji üzerinde ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha vurgulayacak.