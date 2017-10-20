2018 Nıssan Maxıma küçük güncellemeler ile ortaya çıktı

CARMEDYA.COM – 2018 Nissan Maxima küçük güncellemeler ile ortaya çıktı . Nissan 2018 Maxima’yı tamamladı. Model tasarımı ve teknolojik detaylarıyla dikkat çekiyor.

2018 Nissan Maxima küçük güncellemeler ile ortaya çıktı

Modelde ilk olarak revize edilen V-motion ön ızgara dikkatlerden kaçmıyor. Maxima’nın renk paleti de güncellendi ve artık Carnelian Kırmız seçeneği de mevcut.

İç mekan değişiklikleri çok az. İlk etapta artık Android Auto ve Apple CarPlay yazılımları destekleyen bir ekran modelde sunuluyor. SL, SR ve Platinum modelleri, arka koltukta oturan yolcular için iki yeni USB şarj portunu da sunuyor. Fiyatlandırma, 410 $ bir artış ile giriş seviyesinde 33.020 $ ‘dan başlıyor. Maxima SV, 35.020 $’dan satışa sunuluyor. Maxima SL ise 37.440 $’dan fiyatlandırılıyor.

Model ve versiyon seçimi ne olursa olsun modelde tek motor seçeneği sunulmuş. 3.5 litrelik V6 motor 300 HP güç üretiyor. Model performans konusunda başarılı olacakmış gibi görünüyor.