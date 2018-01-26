Son ÖTV zammının ardından Motorlu Taşıtlar Vergisine de zam gelmişti. Zamların ardından herkes

“Ne kadar MTV ödeyeceğim” sorusunu çok sorar oldu. Son gelen zamlardan sonra 2018 Motorlu

Taşıtlar Vergisi nasıl değişti?

2018 Motorlu taşıtlar vergim ne kadar?

Torba yasanın kabulünden sonra bir çok araç sahibinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar vergisi belirlendi.

MTV Kanunu’na eklenen yeni detaylar ile ödenecek tutarlar belirlendi. Otomobil, kaptıkaçtı, arazi

taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme usulü değiştirilerek, otomobilin fiyatı da hesaplamaya dahil

oldu. Bu araçlarda MTV için uygulanacak yeniden değerleme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15,

1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak.

Kim ne kadar vergi ödeyecek?

Yeni gelen yasa 2018 yılı MTV oranlarını şu şekilde etkiledi.

0-1300 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor hacmi 0- 1300 cc arasında olan, 40 bin TL fiyatı aşmayan ve 1 ila 3 yaş arası olan araçlar için

743 TL. 40-70 bin TL arası araçlar için 817 TL. 70 bin TL üstü 892 TL.

1301-1600 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor hacmi 1301 ile 1600 cc arasında olan, 1-3 yaş arası olup 40 bin TL seviyesini aşmayan araç

sahipleri 1.294 TL ödeyecek. Aynı yaş ve hacimde olan ve 40 ila 70 bin TL arası fiyata sahip araç

sahipleri 1.423 TL ödeyecekler. Fiyatı 70 binin üzerinde olanlar için fiyat 1.553 TL.

1601-1800 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 1601 ile 1800 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 100 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 2.512 TL. Fiyat 100 bin TL seviyesini aşıyorsa 2.741 TL.

1801-2000 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 1801 ile 2000 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 100 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 3.957 TL. 100 bin TL seviyesini aşan araç sahipleri 4.317 TL ödeyecek.

2001-2500 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 2001 ile 2500 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 125 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 5.936 TL ödeyecek. 125 bin TL seviyesini aşan araç sahipleri 6.476 TL ödeyecekler.

2501-3000 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 2501 ile 3000 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 250 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 8.276 TL. 250 bin TL’den fazla olan araç sahipleri ise 9.029 TL ödeyecek.

3001-3500 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 3001 ile 3500 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 250 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 12.603 TL ödeyecek. 250 bin TL seviyesini aşan araç sahipleri 13.749 TL ödeyecekler.

3501-4000 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 3501 ile 4000 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 400 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 19.815 TL ödeyecekler. 400 bin TL üzeri olan araçlarda fiyat 21.617 TL seviyesine

çıkacak.

4001-25000 cc arası motor hacmi vergilendirme

Motor Hacmi 4001 ile 25000 cc arasında olan 1-3 yaş arasında olup 475 bin TL seviyesine kadar olan

araç sahipleri 32.431 TL ödeyecekler. 475 bin TL seviyesini aşan otomobiller için fiyat 35.379 TL

olacak.