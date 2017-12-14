CARMEDYA.COM – Bu ayın başlarında eskiz fotoğraflarıyla görüntülenen Kia Ray, Güney Kore’de nihayet müşterilerin beğenisine sunuldu.

2018 Kia Ray makyajlandı

Makyaj kapsamında Kia Ray’in ön ızgarası revize edildi. Bunun yanında yeni bir sis lambası ve far grubu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca daha güncel bir ön arka tampon burada kendini gösteriyor. Yeni 15 inç alaşımlı jantlar dikkatlerden kaçmıyor.

İçeride yeni üç kollu direksiyon kullanılmış. Revize vites topuzu da değişimler arasında. Yedi inç büyüklüğünde bir ekran modelde yer alıyor. Ayrıca daha kontrast bir paspas grubu da modelde kullanılmış. Modelde evcil hayvanlarınız için yerde sunuluyor. Özel bir aparat ile bagaj bölümünü ayıran bir eklentide sunulmuş. Kia Ar’in kalbinde 1.0 litrelik atmosferik benzinli motor yer alıyor. Bu motor 78 HP güç üretiyor. Model 12.090 $’dan satışa sunulacak. Van versiyonu içinse istenen fiyat 11.132 $.