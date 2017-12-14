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2018 Kia Ray makyajlandı

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Bu ayın başlarında eskiz fotoğraflarıyla görüntülenen Kia Ray, Güney Kore’de nihayet müşterilerin beğenisine sunuldu.

2018 Kia Ray makyajlandı

Makyaj kapsamında Kia Ray’in ön ızgarası revize edildi. Bunun yanında yeni bir sis lambası ve far grubu dikkatlerden kaçmıyor. Ayrıca daha güncel bir ön arka tampon burada kendini gösteriyor. Yeni 15 inç alaşımlı jantlar dikkatlerden kaçmıyor.

İçeride yeni üç kollu direksiyon kullanılmış. Revize vites topuzu da değişimler arasında. Yedi inç büyüklüğünde bir ekran modelde yer alıyor. Ayrıca daha kontrast bir paspas grubu da modelde kullanılmış. Modelde evcil hayvanlarınız için yerde sunuluyor. Özel bir aparat ile bagaj bölümünü ayıran bir eklentide sunulmuş. Kia Ar’in kalbinde 1.0 litrelik atmosferik benzinli motor yer alıyor. Bu motor 78 HP güç üretiyor. Model 12.090 $’dan satışa sunulacak. Van versiyonu içinse istenen fiyat 11.132 $.

 

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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