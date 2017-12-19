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2018 BMW X2’nin fiyatı belli oldu

Yazan Alper Güler -
2018 bmw x2

CARMEDYA.COM – Online yapılan tanıtım ardından, BMW X2’nin satış fiyatı belli oldu. Model satış fiyatı olarak 40 bin Doların altında bir fiyatla geliyor.

2018 bmw x2

Fiyatlar 40 bin Dolar’ın altında

Cars Direct’in son zamanlarda elde ettiği sipariş kılavuzlarına göre, giriş seviyesi X2 xDrive28i, müşterilere 995 $ sipariş ücreti ile sunuluyor. Modelin başlangıç fiyatı ise 39.395 $. BMW X2 xDrive28i, 228 hp gücünde 2.0 litrelik turbo benzinli motor ile geliyor. Yedi hoparlörlü ses sistemi, 18 inç alaşımlı jantlar bu pakette yer alıyor. 2350 Dolar değerinde ek paket alarak modele katlanır ayna, panaromik cam tavan, bel desteği ve otomatik kararmalı yan aynalar eklenebiliyor.

Ek olarak 700 Dolar değerinde bir donanım paketi daha aldığınızda şerit takip asistanı, çarpışma uyarı sistemi, şehir içi acil fren sistemi ve hız sabitleyici modelde yerini alıyor. Dikkat çekmek isteyen müşteriler için, M SportX Paketi 4650 Dolar’dan satışa sunuluyor. 600 $ ‘lık bir Dinamik İşlem Paketi de otomobilde sunuluyor.

Alper Güler

2007 yılından bu yana otomobil yayıncılığı sektörünün her alanında görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye’de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlatmıştır. 2014 yılında Doğna Yayın Holding bünyesinde çalışan Alper Güler, 2017 yılı sonunda bugün Medicon Grup adını alan Carmedya’da görevine devam etmektedir. Bugüne kadar iki binden fazla aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

http://www.carmedya.com

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