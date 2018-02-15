CARMEDYA.COM – Oyak Renault 2017 yılında otomobil, motor, şasi üretiminde ve ihracatında rekor rakamlara ulaştı. Geçtiğimiz yıl 365 bin otomobil, 599 bin 335 motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi üretimi gerçekleştirdi.

2017’nin üretim rekorunu Oyak Renault kırdı

Şirket Türkiye’de geçen yıl üretilen 1 milyon 143 bin adetlik otomobil üretiminin yüzde 32’sini tek başına gerçekleştirdi. Geçen yıl 599 bin 335 adet motor, 271 bin 174 vites kutusu, 383 bin 577 adet şasi takımı üretildi. Bursa’da üretilen mekanik aksamlar, Renault Nissan Uluslararası Lojistik Merkezi aracılığı ile Renault Grubu fabrikalarında kullanılmak üzere ihraç edildi. Türkiye’nin 2017 yılında ihraç ettiği 921 bin adet otomobilin 287 bin 915 adedi Oyak Renault tarafından üretildi. Oyak Renault, 70’e yakın ülkeye yaptığı ihracatla, Türkiye’nin toplam otomobil ihracatının yüzde 31’ini gerçekleştirdi.