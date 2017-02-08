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1989 Mercedes-Benz 190E Ne Kadar Eder?

Yazan Alper Güler -

1983 yılında ortaya çıkan model tasarım ve performansıyla göz dolduruyordu. Bunu 2.5 litre 16 V motora borçluydu. 1989 model MercedesBenz 190e 2.3 16V’den bahsediyoruz. 1992 yılına kadar el değiştirmeyen 190E, bu tarihten itibaren ikinci sahibine devredildi. 13 yıl aradan sonra sahibi onun zamana yenik düştüğünü görerek restore etmeye karar verdi. 2008 yılında başlayan restorasyon serüveni bulunan bir şirketle devam etti.

Restorasyondan sonra 1609 Km yol kat eden model yaklaşık 30.000 $ civarında. Bu mebla yeni bir MercedesBenz CLA’nın ücretine eşit. Peki ya siz olsaydınız hangisini tercih ederdiniz?

 

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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