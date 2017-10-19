CARMEDYA.COM – 1985 BMW 323i sadece 260 kilometrede. Halen sıfır olan BMW E30 şu an satışa sunulmuş durumda. Modelin kondisyonu ve alt yapısı çok iyi durumda.

1985 BMW 323i sadece 260 kilometrede

BMW E30 hayranları, az sayıdaki ekonomik bir klasik olan bu showroomda gördüklerinde heyecanlanabilirler. Belçika’da bulunan ve son 37 yılda sadece 260 km yol alan model oldukça dikkat çekiyor. 1985 323i Coupe, gücünü 2.3 litrelik motordan alıyor. Modelin gücü ise 150 HP. Beş ileri manuel şanzıman ile kombine edilen model fabrikadan çıktığı ilk günkü gibi tertemiz. Modelde sınırlı kaydırmalı bir diferansiyelinde olduğunun altını çizelim.

Boyadan krom parçalara yer verilmiş. İçeride ise Recaro koltuklar bize gülümsüyor. E30 fanboylarını ciddi anlamda heyecanlandıracak bir model. Satıcı bu model için 69.900 Euro istiyor. Bu rakam kabaca 82.000 dolara eşit. BMW’nin yeni bir M3’ü neredeyse bu civarlarda bir satış etiketine sahip.