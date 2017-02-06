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1983 Renault 5 Turbo 2 Ne Kadar Eder?

Yazan Alper Güler -

CARMEDYA.COM – Hayalinizdeki bir otomobil için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bir kullanıcı 193 model Renault 5 Turbo 2 ile vermiş. Model bu güne kadar harcanan 102.500 $ ile yeniden yapılmış. Sadece 5964 Km’de olan model tasarım konusunda oldukça iddialı.

1.4 litre motor ile gücünü arka lastiklerden yere aktaran otomobil, 158 Hp güç değerine sahip. Bu gücü Bosch K-Jetronic mekanik yakıt enjeksiyona ve Garrett T3 turboşarj sistemine borçlu. Model daha geniş çamurluklara sahip. Tek kapılı yapısı modelin sportif algısını geliştirilmiş. Modelden bu güne kadar sadece 3200 adet üretilmiş.

Alper Güler
Dijital medya alanında farklı görevlerde bulunan Alper Güler, 2008 yılında Türkiye'de dijital otomobil yayıncılığına Otomobil Dünyam çatısı altında başlamıştır. Devamında Arabam.com, tasit.com gibi mecralarda görev alan Alper Güler, bugüne kadar yaklaşık 2 bin aracın incelemesini gerçekleştirmiştir.

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