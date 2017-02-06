1983 Renault 5 Turbo 2 Ne Kadar Eder?

CARMEDYA.COM – Hayalinizdeki bir otomobil için ne kadar bütçe ayırabilirsiniz? Bu sorunun cevabını bir kullanıcı 193 model Renault 5 Turbo 2 ile vermiş. Model bu güne kadar harcanan 102.500 $ ile yeniden yapılmış. Sadece 5964 Km’de olan model tasarım konusunda oldukça iddialı.

1.4 litre motor ile gücünü arka lastiklerden yere aktaran otomobil, 158 Hp güç değerine sahip. Bu gücü Bosch K-Jetronic mekanik yakıt enjeksiyona ve Garrett T3 turboşarj sistemine borçlu. Model daha geniş çamurluklara sahip. Tek kapılı yapısı modelin sportif algısını geliştirilmiş. Modelden bu güne kadar sadece 3200 adet üretilmiş.