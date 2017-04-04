1.5 TSI Motorlu Volkswagen Golf Sipariş Almaya Başladı

CARMEDYA.COM – Motor gamında sunduğu 1.5 litrelik turbo motor ile dikkatleri üzerine çeken Volkswagen Golf, nihayet sipariş almaya başladı. Bu motor silindir kapama teknolojisi ile geliyor. Dört silindirden ikisini kapatıp yakıt ekonomisi ve daha çevreci yönünü ortaya koyan model, common rail direkt enjeksiyon sistemine sahip

1.5 TSI motor emisyon ve yakıt tüketimi açısından başarılı diyoruz. Çünkü Volkswagen Golf bu motor ve manuel şanzıman kombinasyonuyla 4.9 litre ortalama yakıt tüketim değeri, 112 g/km emisyon değerine imza atıyor. Otomatik kombinasyonun da ise ortalama tüketim 5.0 litre iken, emisyon değeri 114 g/km olarak kayıtlara geçiyor.